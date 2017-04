"ముమ్మాటికీ ఇది మోడీ కుట్రే!, ఆ సహాయం మరిచిపోయి అద్వానీని బలిచేశాడు"

రాష్ట్రపతి రేసు నుంచి అద్వానీని తనకు తానుగా తప్పుకునేలా చేసేందుకే మోడీ ఈ కుట్ర పన్నారని లాలూ ఆరోపించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 14:25 [IST]

English summary

The Supreme Court's revival of the conspiracy charge against BJP veteran LK Advani in the Babri Masjid demolition case is itself a conspiracy of Prime Minister Narendra Modi to remove the BJP veteran from the Presidential race