'తల్లి'ని కలిసేందుకు ' యోగా'ను మానివేశాడు

తల్లిని కలుసుకొనేందుకుగాను ప్రధానమంత్రి మోడీ ఇవాళ యోగాను మానివేశాడు. ఉదయం పూట సోదరుడి ఇంట్లో ఉన్న తల్లిని కలుసుకొని ఆమెతో కలిసి బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేశాడు.

English summary

prime minister modi skipped yoga for meet his mother heeraben, he had breakfast with her mother said modi