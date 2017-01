నోట్ల రద్దు నిర్ణయం సరైందే..: మోడీని సమర్థించిన భార్య జశోదాబెన్

మోడీ నిర్ణయం సరైందేనని, పెద్ద నోట్లయిన రూ.500, రూ.వెయ్యి నోట్లను రద్దు చేయడం ద్వారా నల్లధనం బహిర్గమవుతుందని అన్నారు.

English summary

Though many criticised his demonetisation move, Prime Minister Narendra Modi's wife Jashodaben claims the step has proved effective in bringing all the black money out.