న్యాయం కోసం వస్తే.. ఒంటరిగా రమ్మని చెప్పి.. ఆ డీఎస్పీ ఏం చేశాడంటే..

న్యాయం కోరుతూ తన వద్దకు వచ్చిన ఓ వివాహితపై కన్నేశాడు ఓ కీచక‘ఖాకీ’. బాధ్యత గల డీఎస్పీ హోదాలో ఉండి కూడా ఆమె నిన్సహాయ స్థితిని తనకు అవకాశంగా మలచుకోవాలనుకున్నాడు.

English summary

Being a responsible officer in the police department, Harinder Singh, who is working as DSP in Bhatinda town of Chandigarh, Punjab District molested that married woman. He suggested her to make a compromise with her in-laws and asked her to meet him alone to talk. She escaped from the DSP and directly went to SP and given a complaint.