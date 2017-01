షాక్: 1,500 మంది పోలీసుల ముందు యువతిని ఎం చేశారంటే ?

బెంగళూరులోని ఎంజీ రోడ్డులో నూతన సంవత్సరం వేడుకల సందర్బంగా అర్దరాత్రి మందుబాబులు యువతులతో అసభ్యంగా ప్రవర్థించారని వెలుగు చూసింది. 1,500 మంది పోలీసులు ఉన్నా పీకలదాక మద్యం సేవించి నానాహంగామా చేశార.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Molestations to passing lewd remarks on women on street, the scenes at Bengaluru's MG Road and Brigade Road were really shocking and shameful. And, all this happened despite the 1,500 policemen deployed in these areas.