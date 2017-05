మాజీ సీఎంపై మనీలాండరింగ్ కేసు: చిక్కుల్లో జాగ్వార్ హీరో ఫ్యామిలీ, మాజీ ప్రధానికి !

జాగ్వార్ సినిమా హీరో నిఖిల్ కుమార్ గౌడ తండ్రి, కర్ణాటక మాజీ ముఖ్యమంత్రి హెచ్ డీ. కుమారస్వామి మరోసారి చిక్కుల్లో పడ్డారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి హెచ్ డీ. కుమారస్వామి మనీలాండరింగ్ కు పాల్పడినట్లు ఐటీ (ఆదాయపన్

English summary

A complaint has been registered with the IT (Income Tax) investigations wing against former Karnataka CM H.D. Kumaraswamy in a money laundering case on Wednesday.