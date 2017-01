జయ మృతి చెందిన నెల రోజుల తర్వాత..: హిస్టారికల్

జయలలిత మృతి చెంది నెల రోజులు అయింది. ఈ నెల రోజుల్లో తమిళనాడులో రాజకీయంగా ఎన్నో పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి.

English summary

Jayalalithaa has passed on, but has left behind the legacy of hero worship and prostration, and also a duel power centre.