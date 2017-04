అన్నాడీఎంకే తాత్కాలిక ప్రధాన కార్యదర్శి శశికళకు మరిన్ని కష్టాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. జయలలిత మృతి అనంతరం సీఎం కావాలనుకున్న శశికళ ఇప్పుడు జైలు జీవితం గడుపుతున్నారు. జైల్లో ఉన్నా చక్రం తిప్పాలనుకున్నారు.

English summary

It is said that more more trouble for AIADMK leader Sasikala near future. May Mannagrudi raided by IT soon.