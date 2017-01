ప్రియుడి కోసం కుమార్తెనే కిడ్నాప్ చేసి.. లాడ్జికి తీసుకెళ్లాక!..

మండ్యలోని ఓ లాడ్జిలో బంధించి ఆమె ప్రియుడు మంజుతో కుమార్తెకు వివాహం జరిపించేందుకు ప్రయత్నించింది.

English summary

A mother was kidnapped her own daughter and tried to do marriage. Marriage was planned very Shamelessly with mothers lover