బాహుబలి, ఆ సినిమాల ఎఫెక్ట్: ముఖ్యమంత్రికి ఆశ్చర్యపోయే చిక్కు

కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్యకు కొత్త చిక్కు వచ్చి పడింది! ఆయన ఇంటికి పలు సినిమాల నిర్మాతలు క్యూ కడుతున్నారు. తమ సినిమాలు చూడమని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

English summary

When he entered a movie hall in his hometown Mysuru a few weeks ago, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah did not know he was stepping on a PR landmine.