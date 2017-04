షాక్: ఆ శశికళ పోతే ఈ శశికళ వచ్చారా: ఎంత ఆశ, ఆశ్చర్యంతో నేతలు!

అన్నాడీఎంకే పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి పదవికి తాను పోటీ చేస్తానని ఆ పార్టీ బహిష్కరించిన రాజ్యసభ సభ్యురాలు శశికళ పుష్ప సంచనల వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Sacked AIADMK Rajya Sabha MP Sasikala Pushpa said she will contest for the post of the AIADMK's general secretary.