ఎంఆర్ఎఫ్ 'బాహుబలి', రూ.70 వేల మార్క్ దాటనున్న షేర్స్

బుల్ రన్ లో మార్కెట్ లీడర్ ఎంఆర్ఎప్ మరోసారి బాహుబలిగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా రికార్డు స్థాయి లాభాలతో దూసుకుపోతోంది.

English summary

MRF tyre shares record value in markets, it's share 5 % increased, these shares will be jump Rs.70,000 said market analysists