సత్తా చాటిన అంబానీ: ఫోర్బ్స్ గ్లోబల్ గేమ్ ఛేంజర్స్‌ జబితాలో టాప్

భారత సంపన్నుడు, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేష్ అంబానీ మరోసారి తన సత్తా చాటాడు. తాజాగా ఫోర్బ్స్ రూపొందించిన ‘గ్లోబల్ గేమ్ ఛేంజర్స్’ జాబితాలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఛైర్మన్ ముకేష్ అంబానీ అగ్రస్థానంలో

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani has topped a Forbes list of 'Global Game Changers' who are transforming their industries and changing the lives of billions of people around the globe.