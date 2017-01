గుర్తు కోసం కష్టాలు, ఎన్నికల కమీషన్ ఎదుట హజరైన రెండు వర్గాలు

ఎన్నికల కమీషన్ వద్ద ములాయం సింగ్, అఖిలేష్ తరపున రాంగోపాల్ యాదవ్ లు హజరయ్యారు. ఎన్నికల గుర్తు కోసం తమ వాదనలను విన్పించుకోవాలని ఎన్నికల కమీషన్ రెండు వర్గాలకు నోటీసులు పంపింది. ఈ మేరకు కపిల్ సిబల్ అఖిలే

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

mulayam, ramgopal attend election commission, urgue for election symbol issued the notice, so they attend the election commission