అఖిలేష్ నాయకత్వంలో ఎన్నికలకు వెళ్ళాలి, ములాయం కే నష్టం

అఖిలేష్ నాయకత్వంలో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు వెళ్తే పార్టీకి ప్రయోజనమని ఆ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు అబూ ఆజ్మీ అభిప్రాయపడ్డారు.

English summary

mulayam should leave aside all his anger and should allow the samajwadi party to contest the uttar pradesh assembly polls under akhilesh , party senior told azmi told media.