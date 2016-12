అఖిలేష్ కు షాక్ :పార్టీ నుండి ఆరేళ్ళపాటు బహిష్కరించిన ములాయం

సమాజ్ వాదీ పార్టీ నాయకుల మద్య ఆదిపత్యపోరు సాగుతోంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో పోటాపోటీగా జాబితాలను ప్రకటించారు. అయితే అఖిలేష్ యాదవ్ కు ములాయం సింగ్ యాదవ్ షోకాజ్ నోటీసు పంపాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, December 30, 2016, 18:57 [IST]

English summary

samaj wadi party chief mulayam singh yadav has issued a show cause notice to cm akhikesh yadav for indispline over releasing parallel list of candidates of uttar pradesh assembly elections