మీ నాన్న మొండిఘటం: మనవరాలితో ములాయం, నవ్వేసిన అఖిలేష్

కొద్ది రోజుల క్రితం ములాయం తన మనవరాలు టినాతో సరదాగా మాట్లాడుతూ.. మీ నాన్న (అఖిలేష్) చాలా మొండిఘటం అన్నారు. ఇదే విషయాన్ని టినా తన తండ్రి అఖిలేష్ యాదవ్‌తో చెప్పగా.. నవ్వుతూ అవునన్నారు.

English summary

In fact, just a few days ago, Mulayam Singh, 77, playfully chided Tina, "Your father is very stubborn." She promptly conveyed this complaint to the Chief Minister, who responded, laughing, "Yes, I am."