రాంగోపాల్ యాదవ్ పై ఆరేళ్ళపాటు బహిష్కరణ అస్త్రం సంధించిన ములాయం సింగ్

సమాజ్ వాదీ పార్టీ నుండి ఆరేళ్ళపాటు రాంగోపాల్ యాదవ్ ను బహిష్కరిస్తూ ములాయం సింగ్ యాదవ్ నిర్ణయం తీసుకొన్నాడు. పార్టీ జాతీయ కార్యవర్గ నిర్వహణకు రాంగోపాల్ యాదవ్ కీలకభూమిక పోషించాడనే ఆరోపణలతో ములాయం ఈ నిర్

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

mulayam singh yadav has suspended ramgopal from the party for six years again and has called national executive summit of the party on sunday.