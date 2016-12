రూ. కోటి డిమాండ్: చిన్నారిని కిడ్నాప్ చేసి ముక్కలుగా నరికిన మైనర్లు

మహారాష్ట్రలో దారుణం జరిగింది. డబ్బు కోసం16 ఏళ్ల మైనర్‌ బాలురు ఇద్దరు తీవ్ర ఘాతుకానికి ఒడిగట్టారు.

English summary

In a shocking incident, a three-and-half-year-old girl was allegedly abducted and murdered by two minor boys for a ransom of Rs 1 crore in South Mumbai, police said on Sunday.