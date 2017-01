మోడీ ఎఫెక్ట్: యూఏఈలో దావూద్ ఇబ్రహీంకు షాక్, రూ.15 వందల కోట్లు స్వాధీనం

ముంబై పేలుళ్ల సూత్రధారి, అండర్ వరల్డ్ డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీంకు చెందిన రూ.15వేల కోట్ల ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 17:27 [IST]

English summary

In what is believed to be the biggest ever crackdown on Mumbai serial blasts mastermind Dawood Ibrahim, a report on Tuesday claimed that the UAE government has seized the fugitive underworld don's assets worth Rs 15,000 crore.