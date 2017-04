దారుణం: ఫేస్ బుక్ ద్వారా ట్రాప్, డ్రగ్స్, హిప్నటైజ్ చేసి సెక్స్

ఫేస్ బుక్ ను డ్రగ్స్ తో పాటు సెక్స్ అలవాటు చేయడానికి కొందరు ఉపయోగించుకొంటున్నారు. ఈ ఫేస్ బుక్ పేజీలో తమ పోన్ నెంబర్లను నమోదు చేస్తే చాలు ఈ గ్రూప్ లో చేరినట్టే. ఈ గ్యాంగ్ బారి నుండి తమ పిల్లలను కాపాడాల

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Leave a phone number on Shifu Sunkriti Facebook page and join the “cult” – this is how easy it was for youngsters to get dragged into the alleged sex and drugs racket, according to a couple from Malad in Mumbai, who claim their adult daughters – aged 21 and 23 – have joined the group.