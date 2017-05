తల్లి ఫోన్ తో అమ్మాయిలకు అసభ్యకర మేసేజ్ లు

తప్పుడు మార్గంలో 20 మంది అమ్మాయిల ఫోన్ నెంబర్లు తెలుసుకొని వారికి అసభ్యకరమైన సందేశాలు, ఫోటోలు పంపిస్తున్న ఓ ప్రబుద్దుడిని ముంబై పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొన్నారు.

English summary

Police recently arrested a 24-year-old Bandra resident for sending lewd messages to more than 20 women living in Mumbai’s western suburbs.