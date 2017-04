2005లొ మధుర్ భండార్కర్ ను హత్య చేయించడానికి గ్యాంగ్ స్టర్ అరుణ్ గావ్లీ అనుచరుడు నరేష్ పరదేశితో ప్రీతి డీల్ కుదుర్చుకుంది.

English summary

Mumbai-based model Preeti Jain has been sentenced to three years in jail after being found guilty of plotting to kill filmmaker Madhur Bhandarkar, whom she had accused of rape.