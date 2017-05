ఏమైంది?: తాళి కడుతున్న వేళ పెళ్లి మండపంలోకి పోలీసులతో యువతి

అచ్చం సినిమాల్లోలాగే పెళ్లి మండపంలో వధువుకు వరుడు తాళి కడుతున్న సమయంలోనే ‘పెళ్లి ఆపండీ’ అంటూ ఓ యువతి పోలీసులను వెంటేసుకుని అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత పోలీసులు వరుడ్ని అరెస్ట్ చేయడంతో పెళ్లి ఆగిపోయింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 9:36 [IST]

English summary

Boisar police picked up a groom right in the middle of his wedding after his cousin, with whom he was in a relationship with, filed a case of rape against him. According to the complaint, the accused, 22, had entered into a physical relationship with the victim, 24, after promising to marry her.