దారుణం: డెంటల్ కాలేజీ అమ్మాయిల అశ్లీల ఫోటోలను వెబ్ సైట్ పోస్ట్, వైరల్

డెంటల్ కళాశాల అమ్మాయిల అశ్లీల వీడియోలను వెబ్ సైట్ లో పెట్టిన ఓ యువకుడికి ముంబయి క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Mumbai police arrested Vijay gulab singh rathod for posting nude photo's of dental college students. he posted nude photos of dental college students on a website. A dental college student complaint on this. police arrested vijay.