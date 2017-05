భార్యను నాలుగుసార్లు పెళ్ళి చేసుకొన్నాడు, ఎందుకంటే?

ప్రేమించుకొన్నారు. పెళ్ళిచేసుకొన్నారు.అయితే ఆ ప్రేమికుల పెళ్ళికి పెద్దలు ఒప్పుకోకపోవడంతో విడిపోదామని నిర్ణయించుకొన్నారు. అయితే ఒకరిని విడిచి మరోకరు ఉండడం ఇష్టం లేక పెద్దలను ఎదరించి పెళ్ళిచేసుకోవాలని క

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Ankita Agarwal and Faiz Rehman, a beautiful Hindu-Muslim couple who got married not just once, not two, but four different times! And not just that, they got married in four different ways.