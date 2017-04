‘రామ్ నామ్ సత్య్ హే’ అంటూ ముస్లింల నినాదాలు

భారతదేశం అంటేనే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం. ఇది మన దేశంలో ఎప్పుడూ రుజువవుతూనే ఉంటుంది. తాజాగా ఇందుకు ఉదాహరణగా మరో ఘటన చోటు చేసుకుంది. కాలేయ కేన్సర్ వ్యాధితో మరణించిన ఓ హిందూ యువకుడికి ముస్లిములు హిందూ ధర్మం ప

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 11:00 [IST]

English summary

In these times of rising divisiveness, the last journey and rites of a Hindu youth in a remote corner of Malda, one of the poorest districts of the country, can easily stand out as an example of unorchestrated harmony between communities.