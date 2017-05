భర్తకు ఝలక్ ఇచ్చిన ముస్లీం మహిళ: రివర్స్ లో తలాఖ్, దెబ్బకు దెబ్బ !

భర్త, అతని కుటుంబ సభ్యులు పెట్టే చిత్రహింసలు తాళలేక ఓ ముస్లీం మహిళ తన భర్తకు విడాకులు ఇచ్చేందుకు తలాఖ్ చెప్పింది. ముస్లీం సాంప్రధాయం ప్రకారం భార్యలకు విడాకులు ఇవ్వడానికి భర్తలు తలాఖ్ చెబుతుంటారు.

English summary

A Muslim woman hailing from Uttar Pradesh on Friday took to the Shariyat to divorce her husband, alleging domestic violence by in-laws over dowry. The woman claimed that her husband and in-laws used to mistreat over dowry and all hell broke loose after she gave birth to a girl child.