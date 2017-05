రూ. కోటి బీమా కోసం సోదరుడిని సుత్తితో కొట్టి చంపేశాడు: భార్య విషయం చెప్పింది !

రూ. ఒక కోటి రూపాయలు బీమా చేసిన సోదరుడిని చంపేస్తే ఆ డబ్బు నాకేవస్తోందని భావించి అతన్ని దారుణంగా హత్య చేసిన వ్యక్తిని కర్ణాటకలోని హుబ్బళి జిల్లాలోని కుందగోళ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. హుబ్బళి సమీపంలోని క

English summary

Nagaraja Kodliwada murdered by his brother Shivaraja Kodliwada for one crore rupees insurance money. Shivaraja Kundagola police arrested the accused.