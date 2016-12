18 నెలల ముందే నజీబ్ జంగ్ రాజీనామా: కేజ్రీతో వైరమే కారణమా

ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ నజీబ్ జంగ్ గురువారం రాజీనామా చేశారు.

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 16:56 [IST]

The Lt Governor resigned 18 months ahead of the completion of his term.