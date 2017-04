చెన్నై సీబీఐ కార్యాలయంలో దినకరన్ విచారణ: మరో వికెట్ ఐపీఎస్ అధికారి!

చెన్నైలోని సీబీఐ కార్యాలయంలో దినకరన్, అతని అనుచరుడు మల్లికార్జనను ఢిల్లీ క్రైం బ్రాంచ్ పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.

English summary

Nanjil Sampath and Pugazhenthi visited Chennai Airport to see Dinakaran today. Delhi Police brings TTV.Dinakaran and his friend Mallikarjuna to Chennai for inquiry. Police going to start inquiry in CBI office.