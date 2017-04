నారద కేసు: మమతా బెనర్జీకి షాక్‌, దర్యాప్తు కొనసాగించాలని హైకోర్టు ఆదేశం

వరుస అవినీతి ఆరోపణలతో సతమతమవుతోన్న కోల్ కతా ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. నారద స్టింగ్‌ ఆపరేషన్‌ పై దర్యాప్తు కొనసాగించాలని కోల్ కతా హైకోర్టు సీబీఐనీ ఆదేశించింది.

English summary

KOLKATA: The Calcutta High Court directed the Central Bureau of Investigation (CBI) to continue probe in the Narada case against Trinamool Congress’ Aparupa Poddar. The High Court was hearing Poddar’s petition seeking quashing of CBI’s FIR. This comes after Enforcement Directorate (ED) registered a case against TMC leaders in the Narada sting case. The Enforcement Directorate is likely to summon them soon for questioning. Last week, the CBI registered a First Information Report in the Narada sting operation case against TMC leaders Madan Mitra, Mukul Roy, Saugata Roy and ten others.