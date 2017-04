మోడీ మైండ్ గేమ్: 'అద్వానీ'ని భలే ఇరికించేశాడే!, ఇంత ప్లాన్ జరిగిందా?

పొమ్మనలేక పొగ పెట్టినట్లు.. ఎటూ ఇప్పుడు బాబ్రీ కేసు అద్వానీ మెడకు ఊగిసలాడుతుంది కాబట్టి రాష్ట్రపతి పదవిలో ఆయన్ను కూర్చోబెట్టడం అయ్యే పనికాదు.

Its an interesting discussion that Prime Minister Narendra Modi applied a mind game regarding Advani's proposal for President post