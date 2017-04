గ్రేట్ ఎస్కేప్: సినిమాల్లో తప్ప ఇలాంటి ఘటన చూసి ఉండరు..

జలంధర్: అచ్చు యాక్షన్ సినిమాల్లోని దృశ్యాన్ని తలపించేలా పంజాబ్ లోని జలంధర్ లో తాజాగా ఘటన చోటు చేసుకుంది. రెప్ప పాటు కాలంలో ఓ వ్యక్తి తన ప్రాణాలు దక్కించుకున్న తీరు విస్మయపరుస్తోంది. అనూహ్యంగా ఫ్లైఓవర్ నుంచి ఓ ట్రక్కు కింద పడటంతో.. అదే సమయంలో రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఓ ఆటో నుజ్జునుజ్జయిపోగా.. సైకిల్ పై వెళ్తున్న వ్యక్తి ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.

ప్రమాదం సమయంలో సైకిల్ పై వెళ్తున్న వ్యక్తికి ఓ ట్రక్కు ఎదురురావడంతో.. రోడ్డుకు ఒక పక్క నుంచి ముందుకెళ్తున్నాడు. ఆ ట్రక్కు అతన్ని దాటిపోవడమే ఆలస్యం.. ఆ రోడ్డుకు సరిగ్గా పైనే ఉన్న ఫ్లైఓవర్ నుంచి ఓ ట్రక్కు బోల్తా పడింది.

అనూహ్యంగా జరిగిన ఈ ఘటనలో.. తొలుత ట్రక్కు టైర్లు తనవైపు దూసుకురావడాన్ని గమనించిన సైకిల్ వ్యక్తి.. వెంటనే సైకిల్ ను అక్కడ వదిలేసి పరుగందుకున్నాడు. రెప్పపాటులో పెను ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుని ప్రాణాలు నిలుపుకున్నాడు. అదే సమయానికి అటుగా వచ్చిన ఆటో మాత్రం ట్రక్కు కింద నుజ్జయిపోయింది.

#WATCH: Narrow escape for two as truck falls off a flyover in Jalandhar, truck driver and an auto-rickshaw driver suffer injuries. pic.twitter.com/PbM29Ml01b