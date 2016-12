నేషనల్‌ హెరాల్డ్‌ కేసులో కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ, ఉపాధ్యక్షులు రాహుల్‌ గాంధీలకు సోమవారం నాడు ఊరట లభించింది.

English summary

Swamy had filed an application in 2012 accusing Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and others associated with Congress of conspiring to cheat in a land deal.