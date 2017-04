చత్తీస్‌గఢ్‌లో సోమవారం నాడు సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లపై జరిగిన దాడి ఇటీవలి కాలంలో అతి పెద్దది. నాలుగు గంటల పాటు జరిగిన ఈ కాల్పుల్లో జవాన్ల శరీరం ముక్కలు ముక్కలు అయింది.

English summary

The analysis of the attack which was conducted suggests that the prime intention was to send a strong message to the CRPF not to help with developmental work in the area.