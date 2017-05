అమ్మాయి బ్రా తొలగించమన్న ఇష్యూ: టీచర్లపై వేటు

నీట్ పరీక్ష సందర్భంగా విద్యార్థుల బ్రాలను తొలగించమన్న ఉపాధ్యాయులపై వేటు పడింది. నలుగురు ప్రయివేటు స్కూల్ ఉపాధ్యాయులను విధుల నుంచి తొలగించారు.

English summary

Four teachers of a private school in Kannur have been suspended for asking a girl student to remove her innerware ahead of NEET in Kannur. The student alleged that she was subjected to humiliation on Monday when she had appeared for NEET.