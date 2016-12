ఇక తెలుగుతోపాటు 8 భాషల్లో నీట్ పరీక్ష

వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి నీట్‌ను తెలుగు, తమిళం, హిందీ, ఇంగ్లిష్, అస్సామీ, బెంగాలి, గుజరాతీ, మరాఠీ భాషల్లో నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్రం పేర్కొంది.

English summary

The Union Health Ministry on Wednesday said NEET-UG will be conducted in eight languages from the 2017-18 academic year. The eight languages are Hindi, English, Gujarati, Marathi, Bengali, Assamese, Telugu and Tamil.