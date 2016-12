చెన్నై విమానాశ్రయంలో డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు రూ. 1.34కోట్ల నగదును పట్టుకున్నారు.

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 11:56 [IST]

English summary

Officials from the department of Revenue Intelligence intercepted and seized Rs 1.34 crore near Chennai airport on Thursday. All seized notes were in new Rs 2,000 currency. Five people possessing the cash were detained.