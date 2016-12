కరెన్సీ కష్టాలు తీరేనా, రోజుకు కోటి కొత్త ఐదువందల నోట్ల ముద్రణ

పెద్ద నగదునోట్ల రద్దు తర్వాత కొత్త ఐదువందల రూపాయాల నగదు నోట్లను పెద్దఎత్తున ముద్రిస్తున్నారు. గతంలో 35 లక్షల చొప్పున ముద్రించే సంఖ్యను ప్రస్తుతం కోటికి పెంచారు.

English summary

new five hundred rupees currency notes will be release in large number from various reserve bank printing press. 1 crore new five hundred rupee currency note printing everyday from nasik printing press.