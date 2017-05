కొత్త రూల్స్: విమానసిబ్బందిపై దాడిచేస్తే 2 ఏళ్ళ నిషేధం

విమానాల్లో ప్రయాణించే సమయంలో విమాన సిబ్బందితో దురుసుగా లేదా అసభ్యంగా ప్రవర్తించే వాళ్ళ విషయంలో ఇక కఠినంగా వ్యవహరంచనుంది ఎయిరిండియా.

English summary

In new no-fly rules precipitated by the outrage over parliamentarian Ravindra Gaikwad's assault on an airline manager weeks ago, the government today announced three-level classification of unruly behavior that includes sexual harassment and "murderous assault"