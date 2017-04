రజనీకాంత్ కోసం ఉద్యమమే చేస్తున్నారు.. తలైవర్ ఇప్పుడైనా ఓకె చెబుతాడా?

'ప్రజలు జీవించాలంటే నువ్వు పాలించాలి. ఈ భూమి మిమ్మల్నే నమ్ముకుంది. ప్రజలకు ఒక మంచి దారి చూపించండి' అన్న నినాదంతో అభిమానులు పోస్టర్లను అతికించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Today, a new poster has been pasted in many prominent places across Chennai, Especially these posters are visible to every passer by in Radhakrishan Salai and Gemini Flyover, the localities which are close to the Superstar's Poest Garden residence.