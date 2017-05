టెక్కీలకు ఏప్రిల్ షాక్: తక్కువ హైరింగ్.. ఎక్కువ ఫైరింగ్

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన ఆంక్షలు, బ్రిటన్ తదితర దేశాల ఆత్మరక్షణ ధోరణులు ప్లస్ ఆటోమేషన్ ప్రభావం క్రమంగా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (ఐటీ) రంగాన్ని అతలాకుతలం చేస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

IT and other key industries are struggling in new recruitment. Trump restrictions and other Nations applied protectionism policy affected on IT industry while automation also one reason to decrease new recruitment.