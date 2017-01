జియో ఆ ఫోన్ తీసుకొస్తే.. స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీలకు చావుదెబ్బే..

ఇదే గనుక జరిగితే.. 'జియో సిమ్' దెబ్బతో మిగతా టెలికాం సంస్థలు ఎలా అయితే కుదేలయ్యాయో.. స్మార్ట్ ఫోన్ల రంగంలోని ఇతర కంపెనీలన్ని కుదేలవడం ఖాయం.

English summary

Is your mobile only supports one sim but still wants to use jio sim with unlimited data. Well now everyone can afford the cheapest 4G smartphone in the world at the cost of 1000 rs only,