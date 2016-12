పాస్ పోర్టుకు కొత్త నిబంధన

ఇకనుంచి జనన ధ్రువీకరణ పత్రం కింద ఆధార్ కార్డును పరిగణనలోనికి తీసుకుంటామని కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ తాజాగా ప్రకటించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Central Government itself had made this document Aadhaar Card acceptable as Proof of Identity and Proof of Address.