నయా సాల్, నయా బాత్: ప్రధాని మాట కోసం ప్రజల నిరీక్షణ, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో పెద్ద స్క్రీన్ల ఏర్పాటు

మరికొన్ని గంటల్లో దేశ ప్రజలు కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగిడబోతున్నారు. ఈ న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ ఏమిటంటే.. మన ప్రధాని మోడీ జాతి నుద్దేశించి ప్రసగించబోవడం.

English summary

Celebrations to ring in New Year will be having a different, high voltage flavour this season. With everyone’s attention focused on Prime Minister Narendra Modi’s address to the nation on Saturday evening, event organisers as well as restaurants and hotels are making special arrangements to ensure the denizens get a chance to group together and watch this on wide screens.