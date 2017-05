రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు: మీరా కుమార్ వర్సెస్ ద్రౌపది ముర్ము

వచ్చే జూలై 25వ తేదీన రాష్ట్రపతిగా ప్రణబ్ ముఖర్జీ వారసత్వాన్ని అందుకునే వారెవ్వరూ అన్న అంశంపై విస్త్రుత స్థాయిలోనే చర్చ జరుగుతోంది. విపక్షాల ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా ఇప్పటికీ ఎన్సీపీ నేత శరద్ పవార్

English summary

If the BJP decides to nominate Jharkhand Governor, Draupadi Murmu as its presidential candidate, then the opposition will pitch Meira Kumar, the daughter of Babu Jagjivan Ram. The opposition has also been considering the name of Gopal Krishna Gandhi, the former West Bengal governor and grandson of Mahatma Gandhi. The next President of India will be elected in July after the term of Pranab Mukherjee ends.