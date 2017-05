రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు: ద్రౌపది ముర్ము వర్సెస్ గోపాల్ కృష్ణ గాంధీ, రేసులో వెంకయ్య

విపక్ష పార్టీల ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ ముని మనుమడు గోపాల కృష్ణగాంధీ పేరు ఖాయమని వినిపిస్తున్నది. మరోవైపు బీజేపీ దాదాపు జార్ఖండ్ గవర్నర్ ద్రౌపది ముర్ము అభ్యర్థిత్వం దాదాపు ఖాయమనే చెప్తున

English summary

A unified opposition may chose Gopal Krishna Gandhi, the grandson of Mahatma Gandhi as the candidate for the next president of India. The BJP led NDA on the other hand is almost certain to chose Jharkhand Governor, Draupadi Murmu as the next presidential candidate. The elections will be held in July.