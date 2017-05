ఢిల్లీ నిర్భయ కేసులో సుప్రీం తీర్పు: నలుగురికి ఉరిశిక్ష ఖరారు

దేశాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిన నిర్భయ సామూహిక అత్యాచారం, హత్య కేసులో దోషులకు సుప్రీం కోర్టు ఉరిశిక్ష ఖరారు చేసింది.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 14:42 [IST]

English summary

The Supreme Court on Friday upheld the death sentence of all the four convicts in the Nirbhaya gangrape and murder case which shook the conscience of the nation.