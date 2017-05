నిర్భయ గ్యాంగ్ రేప్ తీర్పు: తల్లిదండ్రుల రియాక్షన్ ఇదీ...

తమ కూతురు గ్యాంగ్ రేప్ కేసులో నలుగురికి ఉరిశిక్షను ఖరారు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు పట్ల నిర్భయ తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Parents of Nirbhaya, who was gangraped on December 16, 2012 have welcomed the verdict of the Supreme Court, which considered the case as a rarest of the rare case and awarded death sentence to the four convicts.